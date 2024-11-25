Депутат горсовета Балашихи приняла участие в заседании конкурсной комиссии

Конкурсная комиссия по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства по принятию решений на предоставление субсидий на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства прошла в здании администрации, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Светлана Тананова в нем приняла участие, как координатор партийного проекта «Предпринимательство».

«Партийцы уделяют теме поддержки бизнеса большое внимание. Мы всегда говорим о необходимости системной работы в этом направлении. Малый и средний бизнес — это важнейший сегмент экономики, он нуждается в постоянной помощи и мы активно работаем в этом направлении», — отметила координатор парпроекта «Предпринимательство» Светлана Тананова.

Всего на конкурсную комиссию было подано 16 заявок. Победителями отбора стали 13 компаний. Из них пять получат частичную компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования и восемь — в сфере социального предпринимательства.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.