Депутат Горелкин: устройства Apple в России пока не запретят

Слухи о том, что гаджеты американской компании Apple скоро уйдут из России, прокомментировал депутат Госдумы Антон Горелкин, пишет РИА Новости .

Соответствующие слухи распространились после того, как в России приняли проект закона об установке российского магазина приложений на смартфоны и планшеты компании Apple.

«То, что мы видели в некоторых медиа, что якобы гаджеты Apple будут запрещены в России, — это ложь. Законопроект не запрещает гаджеты Apple, он регламентирует равный доступ наших граждан», — пояснил Горелкин.

Депутат Госдумы также отметил, что в настоящее время уже ведутся переговоры с американской корпорацией. Он выразил надежду, что стороны найдут возможность прийти к единому решению. Но также подчеркнул, если кто-то будет нарушать российский закон, он может быть впоследствии оштрафован.