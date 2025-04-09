Депутат Горелкин: система маркировки каналов из реестра РКН появилась в Telegram

В Telegram была добавлена опция маркировки каналов, владельцы которых прошли регистрацию в Роскомнадзоре. Она уже начала действовать, сообщил первый зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своем Telegram-канале .

Пользователь может получить отметку А⁺ через бота @Trustchannelbot. Процесс недолгий. После выполнения всех шагов инструкции соответствующая отметка появляется слева от названия канала.

Горелкин отметил, что теперь пользователям будут наглядно демонстрироваться каналы, откуда можно репостить сообщения, а рекламодателям будет легче понять, где размещаться.

Депутат уверен, что в будущем данная система маркировки может показывать, насколько ответственно относится владелец к своему каналу и контенту.

Между тем россиян готовятся штрафовать за репосты некоторых блогеров, которые не зарегистрированы в РКН.