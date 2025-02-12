Депутат Голубев отчитался об итогах работы в 2024 году перед жителями Ступино

В рамках проведения отчетной кампании о результатах депутатской деятельности в 2024 году депутат Мособлдумы, член регионального политического совета партии «Единая Россия» Андрей Голубев отчитался перед ступинцами. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В своем выступлении депутат подробно рассказал о ключевых направлениях работы за прошедший год. Особое внимание он уделил вопросам гуманитарной помощи, поддержке семей военнослужащих. Поделился результатами работы возглавляемого им Комитета по социальной политике и здравоохранению Московской областной Думы и своей деятельностью в муниципалитете.

«Приоритетное направление в нашей работе — поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. За прошлый год при моей поддержке отправлено 1,5 т гуманитарного груза в зону проведения СВО. Наша задача — максимально обеспечить мерами поддержки и защищенности участников СВО», — сказал Андрей Голубев.

По словам областного депутата, в 2024 году Комитет по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы инициировал и поддержал ряд социально-значимых законов, в том числе касающихся поддержки участников спецоперации. Среди них: квоты для детей героев СВО при поступлении в вузы, бесплатная юридическая помощь, а также другие меры поддержки.

«По госпрограмме „Здравоохранение Подмосковья“, который соотносится и с народной программой „Единой России“, которая базируется на наказах наших жителей, в 2024 году в учреждения округа приобретено и введено в эксплуатацию 107 единиц современного высокотехнологичного оборудования», — уточнил Андрей Голубев.

Депутат отметил, что в прошлом и в этом году осуществляет контроль строительства и проведение капитального ремонта социальных объектов, исполнение мероприятий народной программы «Единой России». За 2024 год им проведено 110 мероприятий по контролю исполнения мероприятий госпрограмм и партийных проектов.

«В прошлом году мы открыли современный учебный корпус Верзиловской школы в микрорайоне Новое Ступино, образовательный корпус ступинской школы № 9 на 825 мест, капитально отремонтирован детский садик „Дюймовочка“, спортивный комплекс с плавательным бассейном и ступинский Дворец культуры. Продолжаются работы по строительству школы на 550 мест в квартале „Надежда“ и капитальный ремонт лицея № 2 в городе Ступино», — рассказал депутат.

В 2025 году будет отремонтирован Березнецовский дом культуры и приобретены музыкальные инструменты для Ступинской детской школы искусств.

Продолжится модернизация теплоснабжающего хозяйства. В ближайшие два года будут реализованы проекты по реконструкции котельной в микрорайоне «Б» в городе Ступино, строительству блочно-модульных котельных в населенных пунктах Михнево, Жилево, Леонтьево, Татариново, Аксиньино и Семеновское.

В городском округе Ступино планируется капитально отремонтировать 46 муниципальных автомобильных дорог. Запланировано обустройство и установка шести детских игровых площадок в городе Ступино, деревнях Иван-Теремец, Городище и поселках Малино, Усады.

Одно из важных направлений депутатской деятельности — работа с обращениями граждан. Все наказы, озвученные ступинцами депутату в 2024 году, выполнены в полном объеме.

В завершении встречи депутат ответили на вопросы ступинцев. Напомним, отчетная кампания в муниципалитете проходит с 3 февраля по 14 марта.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.