Депутат Голубев: дистанционное голосование популярно у граждан всех возрастов

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) является будущим избирательной системы не только в России, но и во всем мире, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы от городского округа Кашира Андрей Голубев.

«Удобно для избирателей — 3-5 минут времени уйдет на регистрацию и на непосредственно голосование 6–8 сентября. При этом голосовать можно из дома», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что ДЭГ достаточно популярен не только у молодежи и граждан среднего возраста, но и у старшего поколения, которые освоили Госуслуги, «Добродел» и другие электронные сервисы.

Голубев уточнил, что регистрация кандидатов на выборах в Совет депутатов г. о. Кашира завершится 6 августа. В 5 многомандатных округах выдвинуто 43 кандидата на 20 мандатов — более 2 претендентов на место. Своих кандидатов выдвинули 6 политических партий, есть и 3 самовыдвиженца.

«Социальный портрет кандидатов тоже очень разнообразный. Выдвинулись педагоги, работники культуры, спорта, пенсионеры, представители предприятий РЖД, работники управляющих компаний, „Мособлпожспаса“, работники службы благоустройства», — отметил депутат.

Кроме того, среди кандидатов — один участник СВО, члены общественной палаты и депутаты действующего созыва. Представлены все слои муниципального общества, заключил Голубев.

В единый день голосования, с 6 по 8 сентября, основные выборы пройдут в 25 городских округах Московской области. Кроме этого, в Подольске, округе Пушкинский и Наро-Фоминском округе состоятся довыборы депутатов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.