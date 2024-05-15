Депутат ГД, почетный гражданин Подмосковья Лидия Антонова отмечает день рождения

В среду отмечает день рождения видный государственный и общественный деятель, депутат Госдумы, почетный гражданин Московской области Лидия Антонова.

Она родилась 15 мая 1950 года в поселке Красково Люберецкого района Подмосковья. Лидия Антонова — инициатор создания первой в России действующей региональной программы развития образования, а также организатор системы церковно-школьного взаимодействия в Подмосковье.

Благодаря усилиям Антоновой создана единая региональная образовательная сеть повышения квалификации работников образования, основана Академия социального управления, реформирована сеть организаций профессионального образования Московской области, реализована модель повышения квалификации на основе кредитно-модульного подхода и балльно-рейтинговой оценки результатов обучения. Кроме того, благодаря ей установлены именные стипендии губернатора Подмосковья для детей и подростков, достигших выдающихся успехов в науках, искусствах и спорте.

Под руководством Антоновой сформирована эффективно действующая система социальной защиты населения Подмосковья, улучшено состояние здравоохранения в регионе, реализована программа развития архивного дела в регионе.

Лидия Николаевна Антонова — действительный член (академик) Российской академии образования, член президиума Российской академии образования, профессор, доктор педагогических наук.

В 1972 году она окончила Московский областной педагогический институт имени Н. К. Крупской по специальности «учитель английского языка». Трудовой путь начала в 1967 году лаборантом Всесоюзного электрического института имени В. И. Ленина в Москве.

С 1972 по 1989 год была учителем английского языка Малаховской восьмилетней школы № 49 и № 46. С 1989 по 1991 год — председателем Люберецкого горкома профсоюза работников народного образования и науки. С 1991 по 2000 год — заведующей Люберецким гороно, председателем комитета по образованию администрации Люберецкого района, затем — гендиректором фонда «Центр международных академических и обменных программ».

С 2000 по 2012 год Антонова занимала пост министра образования правительства Московской области, министра образования региона, с 2012 по 2014 год — первого заместителя председателя правительства Подмосковья.

С 2014 по 2016 год она была представителем от Московской областной думы в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, членом комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. С 2016 года и по настоящее время Антонова является депутатом Государственной думы.

Лидия Антонова награждена орденом Почета, ведомственными наградами министерства образования и науки Российской Федерации, наградами Московской области. Заслуженный учитель РФ.

Постановлением губернатора Подмосковья от 21 июня 2016 года Лидии Антоновой присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».