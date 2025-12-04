Депутат ГД Панеш предложил ввести единый стандарт по проносу еды на концерты

Депутат Госдумы и заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш предложил разработать единый стандарт, регулирующий правила проноса еды и напитков на концерты, чтобы защитить права зрителей, сообщает Life.ru .

Зрители концертных залов часто сталкиваются с тем, что на входе у них изымают принесенные напитки и еду, хотя аналогичные товары продаются внутри в буфетах. По словам парламентария, в настоящее время отсутствует четкое регулирование этой ситуации.

Панеш отметил, что необходимо создать единый и понятный стандарт, который будет действовать на всей территории России. Такой подход, по его мнению, позволит защитить интересы посетителей и предотвратить использование запретов для увеличения продаж в буфетах.

Депутат подчеркнул, что новый стандарт должен быть справедливым и не превращаться в инструмент давления на зрителей.

