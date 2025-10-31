Депутат ГД Коган выступил на форуме «Единой России» в Ступине

«Зачем проводятся форумы и конференции? Кто-то скажет, что для отчета или для пиара. А мне кажется, что для того, чтобы мы видели и понимали, как живет наша страна и как в ней живем мы», — сказал депутат.

На форуме Единой России в Ступино жители округа смогли увидеть, как меняется их жизнь, и как они сами становятся центром этих перемен.

Ступино — одна из лучших экономик Подмосковья, одна из самых развитых СЭЗ России. Именно такие прорывные муниципалитеты и создают сегодня наш технологический и товарный суверенитет.

Развитие и трансформация округа сегодня настолько интенсивные, что практически нереальной найти сферу, в которой бы не происходило никаких перемен.

3 717 выполненных наказов граждан. Масштабная реконструкция и строительство городской инфраструктуры, новые школы, больницы, публичные пространства. Глядя на Ступино сегодня можно смело заявлять, что не только столица может быть эталоном.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что главная цель особых экономических зон — чтобы инвесторы могли реализоваться в полной мере.

По его словам, важно, чтобы каждый, кто приходит в индустриальные парки или особые экономические зоны, мог реализоваться полностью — с прибылью, внедрением всего самого умного и полезного и для человека, и для страны.