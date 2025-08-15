Депутат ГД и глава Минсельхозпрода Подмосковья осмотрели ход работ в агрохолдинге

В рамках рабочей поездки председатель комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Владимир Кашин и министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных посетили сельхозпредприятие и поля Агрохолдинга «ОСП агро». Он объединяет компании в сфере молочного животноводства, растениеводства, овощеводства, производства кормов, выращивания зерна, а также пчеловодства и коневодства. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«Одна из ключевых задач агропромышленного комплекса Московской области — развитие молочного животноводства. В прошлом году в регионе было произведено около 700 тысяч тонн сырого молока. Сейчас задача — планомерно увеличивать поголовье крупного рогатого скота и производственные мощности для укрепления молочной продуктивности», — отметил председатель комитета Государственной Думы РФ по аграрным вопросам Владимир Кашин.

Первой точкой стал строящийся в рамках инвестпроекта животноводческий комплекс молочного направления, рассчитанный на 3 тыс. фуражных коров, на базе ООО «Сельскохозяйственное предприятие „Нива“ в Серебряных Прудах. После ввода объекта в эксплуатацию, во II квартале 2026 года, его производственная мощность составит 32 тыс. тонн молока в год. Здесь будет создано 60 дополнительных рабочих мест для специалистов отрасли.

«Наши предприятия работают над увеличением объемов производства сырого молока в долгосрочной перспективе. До 2028 года планируем ввести 14 молочно-товарных ферм в Подмосковье, сейчас активно применяем автоматизированные технологии в животноводстве, наращиваем и модернизируем производственные мощности. Молочная отрасль — одна из приоритетных, для хозяйств предусмотрено льготное кредитование под 7,4% годовых, также доступны различные меры субсидий — в этом году на поддержку племенного молочного животноводства выделено более 927 млн рублей», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В рамках выезда участники также осмотрели ход уборочной кампании и заготовку кормов на зимне-стойловый период на полях Агрохолдинга. Уборка идет высокими темпами — убрано 76% от засеянной площади. Это 1,5 тыс. га пшеницы, с которых собрали 8,7 тыс. тонн зерна. Оно используется для производства комбикормов на собственных заводах, обеспечивая потребности животноводческого поголовья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.