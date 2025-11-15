Депутат Гаврилов хочет упростить отправку на досрочную пенсию за стаж работы

Воплощение в жизнь права отправиться на пенсию на два года раньше при наличии увеличенного стажа для россиян должна быть обеспечена соответствующими подзаконными актами. Периоды стажа, который учитывается при назначении выплата, нужно расширить, рассказал ТАСС председатель Комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

В апреле прошлого года правила подсчета страхового стажа, благодаря постановлению правительства, были изменены. Был уточнен порядок учета разных периодов трудовой и другой деятельности при назначении досрочной пенсии по длительному стажу. После этого для жителей РФ использование прошлого порядка временно приостановили, поэтому нужно дополнительное нормативное урегулирование, подчеркнул Гаврилов.

Подразумевается право отправиться на пенсию на два года раньше. Это возможно, если у россиянина есть повышенный стаж. Для мужчин достаточно 42 лет, а для женщин 37, рассказал депутат Госдумы.

В прошлом для этого стажа могли засчитать периоды трудовой деятельности до начала работы закона о страховых пенсиях (он заработал с 1 января 2015 года), если была возможность подтвердить их документами. После выхода постановления правительства, пенсионные органы больше не учитывают эти периоды. Заявления граждан начали оставлять без рассмотрения. Из-за этого многие россияне не могут уйти на пенсию на льготных условиях, хотя это гарантируется законом, пояснил Гаврилов.

