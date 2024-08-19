Депутат Гаджиев: кибермошенники активно взялись за сферу ЖКХ

С каждым днем мошенники применяют все более изощренные способы обмана населения. Сейчас они активно взялись за сферу ЖКХ, сообщил РИАМО председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.

«Мошенники звонят жертве и представляются сотрудниками „Мосэнерго“ и „Мосэнергосбыта“, предлагают устроить поверку электросчетчиков, сделать перерасчет коммунальных платежей или получить скидку на ЖКУ. Так злоумышленники выманивают код из СМС и получают доступ к личному кабинету на „Госуслугах“», — сказал Гаджиев.

Он добавил, что в последнее время мошенники стали активно использовать домовые чаты МКД, где «продают» участникам товар по привлекательной цене или предлагают «скинуться» на новую услугу.

«Некоторые даже открывают сбор средств на „благотворительность“ или „в помощь участникам СВО“. После перевода средств за товар или услугу „продавец“ не выходит на связь. Рекомендаций для защиты от таких видов мошенничества несколько, но в первую очередь это ваша бдительность и личная кибергигиена», — подчеркнул председатель комитета.

Гаджиев уточнил, что эффективные правила по основам безопасности в интернете, разработанные Минцифры России, собраны на «Госуслугах» в разделе «Кибербезопасность — это просто». Совершенствование мер борьбы с кибермошенничеством государство активно ведет на законодательном уровне.

«На прошлой неделе президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета поручил правительству РФ рассмотреть вопросы развития необходимой инфраструктуры противодействия информационным угрозам и мошенничеству в интернете. До 1 сентября будет разработан целый комплекс мер борьбы с новыми видами киберугроз», — отметил специалист.

В качестве хорошего примера борьбы с преступлениями в интернете парламентарий привел вступившие в силу с 25 июля этого года изменения в Федеральный закон «О национальной платежной системе», направленные на обеспечение защиты средств граждан в случаях телефонного и интернет-мошенничества с использование банковский карт.

«По новым правилам банки в момент совершения перевода денежных средств будут получать информацию о том, что получатель суммы есть в базе МВД — через ФинЦЕРТ Банка России, и будут обязаны задерживать операцию или блокировать счет в случае выявления подозрительных операций. Это существенно сократит время проверки банками информации о транзакции и в будущем поможет сохранить от мошенников личные средства граждан», — подытожил Гаджиев.