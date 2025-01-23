Депутат Ефимов поможет купить подъемник для центра соцобслуживания в Балашихе

Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов провел личный прием граждан. На встрече, которая прошла в общественной приемной местного отделения «Единой России», он рассмотрел три обращения. Директор комплексного центра соцобслуживания и реабилитации «Балашихинский» Ольга Садилова попросила помочь в приобретении уличного подъемника в отделение «Мать и дитя», расположенном в деревне Федурново. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«У нас проходят реабилитацию дети с проблемами опорно-двигательного аппарата, с ДЦП, с ментальными нарушениями. Территория тоже должна соответствовать общей системе реабилитации. Так, мы социализируем наших детей и сейчас задумались, как бы найти возможности для этого. Тарас Ефимов ежегодно помогает нашему социальному учреждению», — рассказала Садилова.

Еще два обращения в этот день поступили от матерей, чьи дети нуждаются в платных медицинских услугах. Одному ребенку требуется специальное устройство для лечения проблемы с зубами, другому нужны средства на медицинские процедуры для облегчения последствий врожденной инвалидности. Обе матери находятся в декретном отпуске и стеснены в средствах.

«Как у депутата у меня есть возможность передавать такие обращения в региональное управление соцзащиты, где могут предоставить средства. Для этого граждане должны собрать документы, подтверждающие, что они нуждаются в материальной помощи и на что конкретно нужны средства. Органы соцзащиты получат эти документы вместе с моими рекомендациями и примут решение, исходя из законности и существующего лимита средств», — сообщил Ефимов.

Любой житель округа может обратиться в местную общественную приемную партии «Единая Россия» по адресу: Балашиха, улица Парковая, 7 и мкр. Железнодорожный, ул. Октябрьская, 11.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.