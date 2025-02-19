Депутат «Единой России» отчитался о работе за прошлый год перед жителями Люберец

В Люберцах встрече с депутатом Госдумы фракции «Единая Россия» Романом Терюшковым обсуждались вопросы развития городского округа. Помимо этого, речь шла о текущей законотворческой работе парламентария, связанной с актуальной повесткой, передает пресс-служба партии.

Парламентарий напомнил, что с 1 января 2025 года городской округ значительно увеличился: шесть населенных пунктов Раменского округа и город Дзержинский присоединились к Люберцам. Теперь это единая территория с населением более 400 тысяч человек.

По итогам работы в 2024 году система образования Люберец была награждена в номинации «Флагман образования».

«Люберцы — лидер по числу открытых новых школ и детских садов. Для дальнейшего развития необходимо к сентябрю завершить строительство долгостроя в Дзержинском — школы № 7, открыть школу на 1500 мест в Жулебино-Парк, а также два детских сада: на 200 мест в посёлке ВУГИ и на 360 мест в поселке Мирный. Все эти проекты включены в Народную программу партии и требуют постоянного контроля со стороны депутатского корпуса», — отметил депутат.

Отдельное внимание Роман Терюшков уделил вопросам поддержки участников специальной военной операции и их семей. Он рассказал, что в Люберцах ведется комплексная работа в этом направлении.

За каждой семьей участника СВО закреплён куратор из числа партийцев и депутатов, в округе установлено несколько мемориальных досок в память о погибших военнослужащих, а в школах открыто более 20 парт Героев.

По его словам, с первых дней специальной военной операции партийцы активно участвуют в сборе гуманитарной помощи. За это время на передовую и в новые регионы передано более 200 т гуманитарного груза. Кроме того, в Люберцах уже работают организации, оказывающие поддержку семьям военных. В 2025 году планируется создание еще одной автономной некоммерческой организации, которая также займется оказанием помощи участникам СВО.

Терюшков также отметил, что в округе реализуется механизм инициативного бюджетирования, благодаря которому жители могут сами определять наиболее важные для них проекты. Таким образом, в 2024 году удалось благоустроить несколько дворов, установить новые детские и спортивные площадки, модернизировать зоны отдыха.

Он сообщил, что за последние годы в Люберцах проведена масштабная работа по благоустройству: отремонтированы десятки участков дорог, завершено обновление нескольких парков, приведены в порядок мемориальные объекты, реконструированы спортивные площадки, а в Дзержинском построен первый каток с искусственным льдом.

Напомним, что отчетная кампания проходит в соответствии с Уставом партии «Единая Россия» и Законом Московской области о деятельности депутата. Она продлится до 14 марта 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд „Защитники Отечества“. Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.