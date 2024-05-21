Депутат Дениско вручил благодарности волонтерам Люберец, помогающим бойцам СВО

Депутат Мособлдумы вручил благодарности волонтерам из городского округа Люберцы, которые помогают бойцам СВО. Он подчеркнул, что поддержать тех, кто находится на передовой, по силам каждому. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«Они не афишируют свои добрые дела, они просто собирают средства, закупают все необходимое для бойцов и отвозят на передовую. Сегодня вручил волонтерам Люберец благодарности от Мособлдумы. В тылу эти ребята приближают нашу Победу. Спасибо им», — отметил Дениско.

За информацией можно обратиться в общественную приемную «Единой России» (улица Кирова, дом № 22, телефон: 8 (48-55) 03-55-36), центр поддержки участников СВО и их семей (Октябрьский проспект, дом № 120, к. 3, телефон: 8 (909) 640-50-50). О заключении контракта с Минобороны РФ можно узнать на сайте: контрактмо.рф или по телефонам военного комиссариата в Люберцах: 8 (495) 554-13-62, 8 (495) 411-24-04.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.