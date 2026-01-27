Депутат Делягин предположил, что Telegram полностью заблокируют в РФ к сентябрю

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин сделал предположение о сроках возможной блокировки Telegram в России.

По его словам, процесс будет постепенным, ограничения начнут вводить «по чуть-чуть». Депутат считает, что мессенджер может быть полностью заблокирован к выборам в РФ, то есть к сентябрю 2026 года.

При этом он уверен, что часть аудитории все равно не покинет платформу, как это было, например, с Instagram*.

Делягин подчеркнул, что версия с возможной блокировкой Telegram — это лишь его предположение, а не факт.

*Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.