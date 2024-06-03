Депутат дал советы дачникам, как избежать соседства несовместимых культур

Депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин предупредил, что некоторые овощные культуры не стоит высаживать рядом друг с другом, сообщает NEWS.ru .

В частности, эксперт порекомендовал соблюдать минимальную пространственную изоляцию при посадке картофеля, баклажанов, перца и томатов, так как они относятся к одному семейству пасленовых и могут иметь общих вредителей и болезни.

Кроме того, Чаплин предупредил о рисках переопыления. Например, сладкий и горький перцы нельзя сажать близко, иначе сладкий перец может стать горьким. Также следует разделять кабачки, тыкву и патиссоны, чтобы избежать получения гибридных плодов.

Парламентарий также отметил, что салат не рекомендуется размещать рядом с другими культурами, подверженными атаке слизней. Картофель же, в свою очередь, нежелательно высаживать близко к луку, петрушке, укропу и другой зелени, так как его обрабатывают ядохимикатами от колорадского жука.

Кроме того, Чаплин предостерег от выращивания томатов и огурцов в одной теплице. Эти культуры имеют разные требования к температуре, влажности и питанию, напомнил законодатель.