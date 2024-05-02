Депутат Черемисов вручил паспорта юным жителям Лосино-Петровского

Именно в День российского парламентаризма совместно с главой городского округа Лосино-Петровский Сергеем Джеглавом парламентарий вручил жителям самый главный документ в жизни человека — паспорт.

В связи с этим памятным моментом также вручил ребятам сувениры и выступил с напутственной речью.

«От себя для юных граждан России еще раз хотел бы добавить, что вы получаете не просто главный документ, вы получаете билет во взрослую жизнь. Вместе с этим большим шагом вперед нужно помнить об ответственности, которую вы приобретаете. Помнить о том, что в паспорте написано — гражданин Российской Федерации. Я желаю вам стать не только взрослыми по документам, но и думать о поступках, которые вы совершаете. Не теряйте голову и идите вперед к новым, полезным и интересным свершениям, которые вас ждут на пути!» — подчеркнул депутат Мособлдумы Марк Черемисов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.