Депутат Черемисов поздравил ветерана ВОВ и тружеников тыла в Богородском округе

Депутат Мособлдумы Марк Черемисов приехал в ГБСУСО МО «Пансионат «Ногинский» в Богородском округе, чтобы встретиться с ветераном Великой Отечественной войны и тружениками тыла, сообщает пресс-служба депутата.

Совместно с директором пансионата Гульфией Исхаковой, заместителем главы Богородского округа Сергеем Пастуховым поздравили воспитанников с наступающим праздником победы. Кроме того, парламентарий вручил подарки от Московской областной Думы.

К ветерану Великой Отечественной войны Марии-Луизе Диес народный избранник зашел лично, так как ей уже сложно ходить.

На празднике также выступили творческие коллективы, раздавали кашу по рецепту военных лет.

Депутат Мособлдумы Марк Черемисов обратился к присутствующим с речью.

«Хочу обратиться к тем, кто воевал за будущее нашего государства, за наше с вами будущее, к тем, кто восстанавливал и строил в послевоенное время нашу страну. Вам всем низкий поклон. Скоро наступит поистине памятная дата, дата, которая всегда будет ассоциироваться исключительно с Великой Победой нашего народа над бесчеловечным фашизмом. Знаю, что трудно вспоминать о том, что было. Но мы будем помнить и передавать эту память из поколения в поколение. Сегодня также в Московской области празднуют День воинской доблести. Православная церковь отмечает День памяти Святого великомученика Георгия Победоносца. Поздравляю вас и с этими праздниками, и с наступающим Днем Победы! Спасибо вам!» — сказал Черемисов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.