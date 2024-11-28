Депутат Бурматов призвал проверить новое антикафе с минипигами в Москве

Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает, что не так давно открывшееся в Москве антикафе с минипигами необходимо проверить на наличие лицензии. По словам депутата, если она отсутствует, посещение данного заведения может представлять опасность, сообщает Газета.ru .

Бурматов отметил, что ситуация на самом деле весьма сложная. С одной стороны, в России контактные зоопарки под запретом. С другой стороны, минипиги не попадают под действие этого запрета, поскольку это полудомашние животные. В отношении сельскохозяйственных животных, а также кошек и собак допускается такая форма общения, но с множеством условий. Необходимо, чтобы у каждого животного было специальное укрытие, куда оно могло бы уйти, если не желает вступать в контакт. То есть существует целый ряд требований. Парламентарий считает, что данное кафе не соответствует этим требованиям.

Поэтому, если возникают жалобы на подобные заведения, должна быть проведена проверка соответствующими органами: Россельхознадзора, Роспотребнадзора и прокуратуры, которые смогут оценить качество предоставляемых услуг и их легальность. По мнению депутата, скорее всего, такие заведения не соответствуют установленным нормам. Если кто-то и решит открыть аналогичное место, то оно должно выглядеть совершенно иначе, подчеркнул Бурматов. Он подозревает, что это антикафе, вероятно, работает без лицензии, что делает его посещение, особенно с детьми, небезопасным.

«Должны быть проверены и условия содержания животных, и санитарная безопасность. С моей точки зрения, потенциально есть угроза и для граждан, и для самих животных. Нужно на месте оценить эти условия», — заключил парламентарий.