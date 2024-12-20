Депутат Богородского округа помогла восстановить Успенский храм в Ногинске

В ноябре во время сильного ветра, сорвало тросы-растяжки и погнуло крест на колокольне Успенского храма, который находится на территории избирательного округа депутата Екатерины Щербаковой, сообщает пресс-служба администрации Богородского горокруга.

Настоятель храма протоиерей Олег Волков обратился к Екатерине Александровне за помощью. Подключив социально-ориентированный бизнес, крест оперативно сняли для последующего укрепления основания и монтажа. На днях депутат лично проверила, как завершаются работы.

«Символично, что это важное событие для прихожан Успенского храма случилось в христианский праздник — День памяти святителя Николая Чудотворца. Кстати говоря, у отца Олега возникла мысль вернуть исторический облик колокольне, которую построили еще в середине XIX века: спроектировать и установить шпиль, как это было в дореволюционный период. Задумка интересная, но нужна помощь прихожан», — рассказала депутат.

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