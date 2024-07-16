Депутат Барсуков вручил учителю истории Тамаре Шаблиной медаль КПРФ «Дети войны»

Во вторник депутат Мособлдумы Владимир Барсуков вручил памятную медаль ЦК КПРФ «Дети войны» Шаблиной Тамаре Ивановне. 46 лет она посвятила детям, работая учителем истории во Фруктовской школе городского округа Луховицы. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

30 июня 2024 года Тамаре Ивановне исполнилось 90 лет. Она уникальный человек, отдавалась своей работе без остатка, дарила частичку своего сердца детям, делилась своими бесценными знаниями, помогала узнавать важное и новое, развивала в детях любознательность и воспитывала личностные качества.

В 2006 году во Фруктовской школе был создан музей «Родник», который в 2016 году получил официальный статус. У истоков его создания стояла Тамара Ивановна.

«Хочется пожелать Тамаре Ивановне крепчайшего здоровья, бодрости духа, оптимизма, хорошего настроения и радости в жизни!» — отметил парламентарий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.