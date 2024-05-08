Депутат Барсуков вручил награды Мособлдумы отличившимся жителям Луховиц

Депутат Мособлдумы Владимир Барсуков вручил благодарность председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова индивидуальному предпринимателю городского округа Луховицы — Сергею Эрмишу за добровольческую, волонтерскую деятельность. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Сергей Валерьевич неоднократно принимал активное участие в отправке гуманитарного груза от КПРФ в зону проведения специальной военной операции на Украине, закупал продукты питания для военнослужащих и жителей новой территории, осуществлял транспортировку груза.

Почетная грамота и знак Мособлдумы в связи с 70-летним юбилеем были вручены Валентине Губановой. Она является основателем МБОУ ДОД «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)» в городе Луховицы, где работала много лет в должности директора.

Барсуков поблагодарил Валентину Николаевну за многолетний добросовестный труд на благо округа Луховицы.

Также он вручил знак Мособлдумы «За труды» заместителю директора по учебно-методической работе МБОУ «Луховицкая средняя общеобразовательная школа № 1» Захаровой Марии Михайловне и поблагодарил за высокий профессионализм и вклад в воспитание подрастающего поколения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.