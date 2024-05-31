Депутат Барсуков посетил семью в Луховицах, которая воспитывает детей с ОВЗ

В преддверии Дня защиты детей депутат Мособлдумы Владимир Барсуков посетил детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Светлана Юрьевна одна воспитывает приемных детей с синдромом Дауна. Владимир Барсуков поздравил детей с наступающим праздником, пожелал им крепкого здоровья, вручил подарки. Светлана Юрьевна активно занимается физическим и умственным развитием детей, степ-платформа, волейбольный и баскетбольные мячи будут способствовать их развитию.

На регулярной основе домой к детям с ограниченными возможностями здоровья приезжают сотрудники Луховицкого социально-реабилитационного центра, проводят физкультурно- оздоровительные мероприятия, массаж, занятия по развитию речи.

Детям с ограниченными возможностями здоровья зачастую не хватает внимания, общения. Они были рады встрече.

Светлана Юрьевна обратилась к депутату МОД Владимиру Барсукову с просьбой помочь с социализацией детей, организацией их обучения и досуга в городе Луховицы.

На развивающие занятия им приходится ездить на автобусе в Коломну. Ей хочется создать для них комфортные условия, чтобы они не чувствовали себя изолированными от общества и не испытывали недостатка в общении.

В рамках депутатских полномочий данный вопрос будет рассмотрен.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.