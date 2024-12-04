Депутат Баранов: защищающие Родину контрактники – пример для подражания

Заключение контракта на военную службу является важным шагом для многих граждан, стремящихся служить своей стране. Люди, которые выбирают этот путь, становятся примерами для подражания, способствующими повышению общественного сознания и патриотического духа, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы Александр Баранов.

«В мире, где безопасность и стабильность имеют первостепенное значение, возможность искренне отдать свои силы на защиту Родины является ценным и ответственным шагом», - отметил парламентарий.

В Московской области меры поддержки заключивших контракт на военную службу охватывают многие сферы. Им предлагают обширные социальные гарантии, которые могут значительно улучшить качество жизни военнослужащих и их семей. Заключение контракта обеспечивает доступ к медицинскому обслуживанию, а также различным видам пособий.

Например, военнослужащие могут рассчитывать на обеспечение жильем, что является важным аспектом для создания комфортной жизни и стабильности. Помимо этого, для семей участников СВО предусмотрены такие преимущества, как бесплатные кружки и секции для детей, внеочередное зачисление в детский сад, обучение детей на бюджетной основе в ВУЗах и многое другое.

Таким образом, выбор контракта на военную службу становится не просто вопросом профессионального выбора, но и гарантией обеспечения необходимых условий для жизни, добавил Баранов.

В настоящее время жители также активно стараются помогать и поддерживать бойцов, а на территории округов образуются Центры поддержки. Так, например, в Наро-Фоминском округе действует Центр помощи участникам СВО и их семьям. Там можно получить психологическую помощь, стать участником социальных программ и т. д.

Для желающих заключить контракт в Балашихе работает Московский областной пункт отбора - гражданам не обязательно приходить в военкомат по месту жительства, можно сразу явиться в областной центр, где их проконсультируют и обучат военному делу.

«Решение о подписании контракта должно приниматься взвешенно, учитывая, как личные цели, так и специфику службы. Но вне зависимости от индивидуальных обстоятельств, важно помнить, что этот выбор может стать началом нового этапа жизни, наполненного множеством возможностей для роста и развития», - заключил Баранов.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

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В Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2, работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. В нем есть все необходимое для кандидатов — проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов. Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, центр заработал для того, чтобы бойцы могли получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал Воробьев.

Льготы и выплаты

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Единовременная выплата контрактникам в Московской области — одна из самых больших по России и составляет до 2,3 млн рублей. Каждому военнослужащему также положены зарплата, суточные надбавки за участие в активных боевых действиях, а позднее — увеличенная пенсия.

Еще для контрактников действуют кредитные каникулы и приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов), за ними сохраняют рабочее место. Также есть возможность взять академический отпуск, пройти бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях, купить квартиру по военной ипотеке и т. д.

Семье бойца тоже положены льготы: дети могут рассчитывать на путевки в лагеря отдыха и квоты на обучение в вузах, бесплатные завтраки и обеды в школе, пожилые родители — на бесплатные соцуслуги на дому, а для жены организуют профессиональное обучение и дополнительное профобразование.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету можно заполнить и в самом пункте отбора.

Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте и в Telegram-боте. Также можно написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы будущих бойцов, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

«Помимо этого, у нас также предусмотрено полное сопровождение — это покупка билетов, трехразовое питание в пункте, выдача экипировки и отправка к месту дислокации. Кроме того, продолжают действовать льготы для бойцов и их семей, среди которых внеочередное зачисление в детский сад, бесплатные завтраки и обеды в школе, кружки, секции, помощь с трудоустройством», — рассказал Воробьев.