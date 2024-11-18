Депутат Балашихи Тананова передала гумпомощь бойцам СВО

сегодня в 17:46

В рамках народной программы «Тыл — фронту» депутат совета депутатов Балашихи Светлана Тананова передала гуманитарную помощь от добровольных волонтерских групп округа и коллектива АО «Капитал-ПРОК» для отправки в зону СВО бойцам прославленного ордена Кутузова Краснознаменного центра спецназначения «Витязь» Росгвардии РФ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В состав гуманитарного груза вошли маскировочные сети, противодроновые шторки, окопные свечи, медицинские препараты, армейский сухой душ, браслеты выживания, плащи, пончо и другие предметы необходимые на фронте для бойцов.

Светлана Тананова выразила благодарность всем волонтерам Балашихи, которые изготавливают окопные свечи, плетут маскировочные сети, вяжут носки и варежки, шьют балаклавы.

Депутат совета депутатов Балашихи отметила, что их труд — это частичка общей будущей победы. Помощь фронту обязательно будет продолжена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.