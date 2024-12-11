Депутат Балашихи передал генератор участнику СВО

Семья участника СВО обратилась в центр объединения гражданских инициатив «Единые», работающий на базе Общественной приемной балашихинского отделения «Единой России», с просьбой купить генератор для подразделения, где проходит службу их сын. На запрос откликнулся директор Московской областной общественной организации ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Росич», член фракции «Единая Россия» Андрей Холод. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В общественной приемной местного отделения партии «Единой России» депутат лично передал генератор участнику СВО, чей отпуск совпал с получением столь необходимой для подразделения помощи.

«С семьей мы давно взаимодействуем, они так же активно участвуют в сборах гумпомощи. Сегодня для меня большая честь помочь. Мы всегда рядом с нашими бойцами и сделаем все возможное, чтобы обеспечить им необходимые условия для службы», — сказал Андрей Холод.

Если вы хотите помочь, в Балашихе на базе местного отделения партии «Единая Россия» действуют пункты сбора гуманитарной помощи на Парковой улице, д. 7 и на улице Октябрьской, д. 11 в микрорайоне Железнодорожный.

Телефон для связи: 8 (985) 193-64-03.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.