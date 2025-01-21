Депутат Балашихи Крылов встретился с семьей ветерана боевых действий

Депутат совета депутатов городского округа Балашиха Вячеслав Крылов провел встречу с семьей ветерана боевых действий, инвалида II группы Павла Л. Родители бойца обратились с просьбой оказать помощь в выполнении ремонта квартиры их сына. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В разговоре приняли участие заместитель главы городского округа Балашиха Михаил Объедков, представители управляющей компании «Квартал2005», члены местного отделения партии «Единая Россия».

Депутат совета депутатов городского округа Балашиха Вячеслав Крылов отметил важность подобных встреч.

В ходе рабочей встречи ее участники обсудили возможные варианты приведения квартиры в порядок, определили порядок работ и источники финансирования, заверили родственников участника боевых действий, что при активном содействии администрации городского округа Балашиха и членов партии «Единая Россия» в ближайшее время жилье будет приведено в порядок.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.