Депутат Антонова окажет материальную помощь семьям участников СВО из Люберец

сегодня в 15:05

Депутат Мособлдумы Лидия Антонова во время встречи с женами участников СВО в городском округе Люберцы обсудила оказание материальной помощи их семьям. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

Депутат провела прием по вопросам оказания социальной поддержки членам семей военнослужащих спецоперации.

«Все обращения, поступившие от жен подшефных семей участников СВО, с просьбой об оказании материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией, зафиксированы и приняты в работу. Во время встречи обсудили актуальные меры поддержки семей военнослужащих спецоперации. Такие встречи с семьями стали традиционными», — отметила Антонова.

Она напомнила, что контрактники являются профессиональными военнослужащими, обладают особым статусом. При заключении контракта бойцы получают выплаты, социальные гарантии и льготы.

Для поступления на военную службу по контракту нужно обратиться в пункт отбора или военкомат по месту жительства.

Заявку также можно подать на сайтах: службапоконтракту.рф и контрактмо.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что важно поставлять на передовую все, что там необходимо.

«Это могут быть оснащение, дополнительная одежда и оборудование, и печки, и продукты, и рисунки», — сказал Воробьев.