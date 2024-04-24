Депутат Антонова окажет материальную помощь семьям участников СВО из Люберец
Депутат Мособлдумы Лидия Антонова во время встречи с женами участников СВО в городском округе Люберцы обсудила оказание материальной помощи их семьям. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.
Депутат провела прием по вопросам оказания социальной поддержки членам семей военнослужащих спецоперации.
«Все обращения, поступившие от жен подшефных семей участников СВО, с просьбой об оказании материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией, зафиксированы и приняты в работу. Во время встречи обсудили актуальные меры поддержки семей военнослужащих спецоперации. Такие встречи с семьями стали традиционными», — отметила Антонова.
Она напомнила, что контрактники являются профессиональными военнослужащими, обладают особым статусом. При заключении контракта бойцы получают выплаты, социальные гарантии и льготы.
Для поступления на военную службу по контракту нужно обратиться в пункт отбора или военкомат по месту жительства.
Заявку также можно подать на сайтах: службапоконтракту.рф и контрактмо.рф.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что важно поставлять на передовую все, что там необходимо.
«Это могут быть оснащение, дополнительная одежда и оборудование, и печки, и продукты, и рисунки», — сказал Воробьев.