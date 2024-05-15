Депутат Антонова обсудила с педагогами Люберец работу детсада при лицее № 15

Депутат Мособлдумы фракции «Единая Россия», региональный координатор партпроекта «Новая школа» Лидия Антонова с депутатами городского округа и педагогами обсудила работу дошкольного отделения лицея № 15 Люберец. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«Директор лицея № 15 Алевтина Ткачева провела обзорную экскурсию по образовательному учреждению. Во время встречи обсудили с коллективом дошкольного отделения актуальные проблемы дошкольного образования и основные пути их решения. Также затронули вопросы профессионального потенциала сотрудников дошкольных образовательных учреждений», — отметила Антонова.

Она подчеркнула, что в ходе работы поговорили о перспективах развития образовательного учреждения в рамках реализации партийного проекта «Новая школа».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.