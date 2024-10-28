Депутат Антонова: государство улучшает контрактникам условия прохождения службы

Государство и Минобороны РФ улучшают условия прохождения военной службы по контракту. Также вводятся дополнительные меры социальной защиты военнослужащих-контрактников и членов их семей. Об этом РИАМО сообщила депутат Мособлдумы Лидия Антонова.

По ее словам, сейчас российская армия переоснащается новейшими видами вооружений и техники, становится более мобильной и боеспособной. В условиях значительных изменений ВС РФ нуждаются в настоящих профессионалах, коими являются военнослужащие-контрактники.

Профессиональным защитникам Родины и членам их семей предоставляются дополнительные меры соцзащиты. Кроме того, улучшаются условия для прохождения военной службы по контракту. Так, например, решаются вопросы денежного стимулирования военнослужащих-контрактников, достигших высоких служебных показателей, жилищного обеспечения и т. д.

Единовременная выплата контрактникам в Московской области — до 2,3 млн рублей.

«Каждому военнослужащему выплачивается зарплата, суточные надбавки за участие в активных боевых действиях, а в будущем — увеличенная пенсия», — подчеркнула Антонова.

Для контрактников также действуют кредитные каникулы. Есть возможность взять академический отпуск, пройти бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

Фото - © Медиасток.рф

В Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2, работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. В нем есть все необходимое для кандидатов — проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, центр заработал для того, чтобы бойцы могли получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

Льготы и выплаты

Фото - © Медиасток.рф

Единовременная выплата контрактникам в Московской области — одна из самых больших по России. Она составляет до 2,3 млн рублей. Каждому военнослужащему также положены зарплата, суточные надбавки за участие в активных боевых действиях, а позднее — увеличенная пенсия.

Еще для контрактников действуют кредитные каникулы и приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов), за ними сохраняют рабочее место. Также есть возможность взять академический отпуск, пройти бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях, купить квартиру по военной ипотеке и т. д.

Семье бойца тоже положены льготы: дети могут рассчитывать на путевки в лагеря отдыха и квоты на обучение в вузах, бесплатные завтраки и обеды в школе, пожилые родители — на бесплатные соцуслуги на дому, а для жены организуют профессиональное обучение и дополнительное профобразование.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора.

Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте и в Telegram-боте. Также можно написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.