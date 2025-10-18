Депутат Антон Немкин предупредил о новых схемах обмана

На фоне роста безработицы в России участились случаи мошенничества, нацеленные на соискателей работы и стажировок. Как сообщил РИА Новости член думского комитета по информационной политике Антон Немкин, преступники создают фиктивные вакансии с завышенными зарплатами и минимальными требованиями к опыту, чтобы выманить у граждан персональные данные.

«Аферисты просят копии паспортов или СНИЛС, якобы для оформления договора, но на самом деле эти сведения используются для кражи личных данных и денег», — пояснил депутат.

Еще одной распространенной схемой является требование внести предоплату за обязательное обучение перед трудоустройством. Немкин обратил внимание, что мошенники часто создают искусственный ажиотаж, торопя соискателей с подписанием документов или оплатой сборов.

Координатор проекта «Цифровая Россия» призвал тщательно проверять потенциальных работодателей: изучать отзывы в интернете, официальные сайты компаний и их юридические адреса. Особую осторожность, по его словам, следует проявлять к предложениям с неадекватно высокими зарплатами при отсутствии специальных требований к квалификации — такие вакансии часто оказываются приманкой для обмана доверчивых граждан.