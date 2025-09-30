Депутат анонсировал выплаты ко Дню пожилого человека в ряде регионов РФ

Руководитель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что массовых единовременных выплат, приуроченных ко Дню пожилого человека, в России в этом году не предусмотрено, но некоторые регионы назначают выплаты за счет собственного бюджета, сообщает РИА Новости .

По его словам, условия и размеры праздничной выплаты зависят от возможностей субъектов РФ и соцпрограмм.

«Например, я знаю, что в этом году финансовая поддержка в честь Дня пожилого человека ждет старшее поколение в Ненецком автономном округе, на Ямале, в Приморье, Ярославской, Рязанской и Челябинской областях», — перечислил Нилов.

В столице спецвыплат не будет, так как средства распределены по отдельным программам поддержки разных категорий пожилых горожан и чаще всего они предоставляются в беззаявительном порядке.

