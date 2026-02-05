Департамент по конкурентной политике запустил кейс-чемпионат в московском кампусе ВШЭ

«Конкуренция — это двигатель прогресса, и мы стремимся вовлекать в этот процесс молодое поколение, рассматривая сотрудничество со студентами не просто как возможность прохождения стажировок, а как полноценное партнерство. Кейс-чемпионат в Высшей школе экономики открыт для обмена опытом и генерации свежих идей, в ходе которого мы делимся своей экспертизой в сфере конкурентных процедур, а студенты предлагают креативные идеи и подходы. В рамках таких проектов начинают формироваться инновационные стратегии, которые могут улучшить наши инициативы, сделать их более эффективными и отвечающими современным вызовам. Программа будет проходить в университете до июня и предполагает проработку реальных кейсов из сферы госзакупок. Мы всегда открыты к предложениям студентов и готовы рассматривать их разработки для внедрения на практике», — поделился Пуртов.

В ходе вводной лекции руководитель департамента рассказал студентам об основных направлениях работы ведомства и представил задачи, которые участникам предстоит решить в ходе кейс-чемпионата. В течение четырех месяцев они погрузятся в обсуждение реальных задач и предложат проекты решений по улучшению эффективности процессов и цифровизации госзакупок, а также по повышению интереса горожан и предпринимателей к участию в земельно-имущественных торгах путем развития функционала раздела «Торги Москвы» на Инвестиционном портале. Программа также включит лекции от сотрудников департамента по темам кейсов и ежемесячный контроль работы студентов. Итогом станет защита проектов учащихся.

В начале сентября прошлого года Департамент города Москвы по конкурентной политике уже проводил двухдневный кейс-чемпионат среди студентов Высшей школы экономики. Он прошел в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030» в павильоне «Экономика Москвы». Студенты приняли участие в разработке инновационных предложений для оптимизации контрактной системы и процедуры открытых аукционов столицы.

В число образовательных инициатив департамента также входят действующие проекты «Школа юного инвестора» для школьников младших классов, «Культура конкуренции» для учащихся старшей школы, просветительский спецпроект и серия книг в шести томах об истории столичного предпринимательства «Московские поставщики: история в лицах», а также мероприятия для взрослых и детей в рамках ежегодных столичных форумов.

Уточняется, что проект «ГосВышка» дает возможности студентам улучшить свои компетенции, пройти стажировку в государственном учреждении, расширить портфолио и продвигает понимание того, что работа в госсекторе — это перспективно и интересно.

