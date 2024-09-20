Департамент по конкурентной политике наградил регионы-лидеры портала поставщиков

Шесть регионов РФ получили награды от департамента города Москвы по конкурентной политике по результатам работы на портале поставщиков в прошлом году, сказал руководитель департамента Кирилл Пуртов.

В их число вошли Пермский край, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Кемеровская, Мурманская и Новгородская области.

«Вызовы последних лет превращают госзаказ в инструмент прямой поддержки предпринимателей, возможность сохранить свой бизнес и персонал. Важную роль в этих процессах играет столичный портал поставщиков. Закупки на нем идут круглый год, а мы регулярно подключаем новых участников. Недавно к площадке присоединился 41-й регион, им стала Карелия», — уточнил Пуртов.

Кемеровская область получила награду за содействие в становлении портала поставщиков, Пермский край — за вклад в развитие информационного ресурса, а Новгородская область была отмечена за эффективную работу и высокие результаты. Лидерами по объему заключенных контрактов стал Ямало-Ненецкий автономный округ, а по количеству опубликованных закупок — Мурманская область. Приз за многолетнее сотрудничество с порталом был вручен Ханты-Мансийскому автономному округу.

Портал поставщиков был создан в 2013 году. Он предназначается для автоматизации закупок малого объема. Ежедневно на ресурсе заключается около 1,5 тыс. контрактов. Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика».