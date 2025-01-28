Департамент экономики Москвы получил диплом Правительства РФ в области качества

Правительство РФ отметило дипломом премии области качества-2024 департамент экономической политики и развития столицы. Награду получили еще 13 организаций из разных регионов страны, сообщила пресс-служба департамента экономической политики и развития города.

Организациям присуждают премию за достижения значительных результатов в области качества услуг и продукции, а также за обеспечение их безопасности и внедрение методов менеджмента качества высокой эффективности. Эксперты Роскачества оценивают качество бизнес-процессов организаций по 9 критериям, в том числе по ключевым результатам деятельности, услугам, продукции, партнерству, персоналу, стратегии, политике и лидерству.

«Департамент получил высокую оценку за эффективную систему постановки целей и оценки полученных результатов, инновационные подходы к управлению процессами и развитию персонала. Эксперты также отметили большое количество реализованных Департаментом проектов, направленных на оптимизацию деятельности и повышение удовлетворенности бизнес-сообщества и граждан. Участие в конкурсе позволило нам оценить существующие бизнес-процессы и выявить области, которые нуждаются в оптимизации, также вовлечь всех сотрудников в работу по улучшению качества и повысить их мотивацию», — отметили в пресс-службе департамента.

Также уточняется, что это поспособствует дальнейшему росту эффективности работы департамента в области решения задач по обеспечению устойчивого социально-экономического развития Москвы.

Премии и дипломы правительства РФ в сфере качества вручат весной текущего года. В церемонии награждения будет участвовать первый зампред правительства Российской Федерации Денис Мантуров.

Премию учредили в 1996 году. Ее присуждают каждый год. Всего в конкурсе поучаствовали свыше 5 тыс. организаций из 30 отраслей в 80 субъектах страны. Лауреатами и дипломатами премии стали более 400 организаций.