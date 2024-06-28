Денис Семенов совместно с городскими службами провел объезд по Электрогорску

Глава городского округа Павловский Посад Денис Семенов совершил объезд по Электрогорску вместе с городскими службами. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В ходе объезда были осмотрены различные объекты инфраструктуры, обсуждены текущие вопросы и задачи. Особое внимание уделили состоянию дорог, благоустройству общественных мест и дворовых территорий, а также вопросам подготовки систем теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Проконтролировали ход работ по замене магистрального трубопровода на вокзале и городском рынке. Здесь РСО «Электрогорск» меняет в сумме 300 погонных метров.

Проверили работы по комплексному благоустройству территории. На улице Советской около домов 29–30 все работы завершены. По просьбам жителей расширили парковочную зону, построили новые пешеходные дорожки до магазина и автобусной остановки.

Заехали к массиву многодетных, который находится за корпусом «Бета» МОУ «Лицей». Здесь подрядчик проводит работы по отсыпке дороги щебнем. Общая протяженность составит 7,8 километра. Также по просьбе семей установили 16 опор освещения и 38 светильников совместного подвеса.

«Много задач поставил перед службами и подрядчиком по ямочному ремонту во дворах и асфальтированию общественных пространств. На следующей неделе проверим исполнение данных поручений», — сказал Денис Семенов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.