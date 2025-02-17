Денис Семенов подвел итоги года и обсудил планы на 2025 в Павловском Посаде

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Денис Семенов провел встречу с представителями первичных отделений округа, где подвел итоги 2024 года и рассказал о предстоящих планах. Обсудили важнейшие достижения в сферах социальной поддержки, образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В ходе встречи было отмечено, что 2024 год стал временем активной работы на благо округа. Важнейшими направлениями стали помощь фронту, ремонт образовательных и медицинских учреждений, обновление коммунальной инфраструктуры и благоустройства. В новом году работа продолжится с еще большим размахом.

Одним из ключевых направлений деятельности партии «Единая Россия» стало оказание поддержки участникам Специальной военной операции и их семьям. За год на фронт было отправлено более 250 тонн гуманитарной помощи, включающей необходимые медикаменты, продукты питания, обмундирование и снаряжение. На эти цели было направлено около 200 миллионов рублей, а более 50 гуманитарных конвоев доставили все необходимое бойцам. Также Денис Семенов напомнил, что на территории местного отделения партии «Единая Россия» создан один из пунктов сбора гуманитарной помощи для участников СВО и жителей освобожденных территорий.

Не менее важным аспектом работы в 2024 году стало выполнение задач, поставленных в рамках народной программы, основанной на прямых наказах жителей. В прошлом году была проделана большая работа по капитальному ремонту медицинских и образовательных учреждений, а также завершен проект по созданию нового парка «Меленки».

В 2024 году, в рамках народной программы партии «Единая Россия» был проведен капитальный ремонт пяти образовательных объектов, а в 2025 году продолжаются работы в дошкольном отделении «Малютка» и образовательном корпусе «Истоки».

Также был завершен капитальный ремонт взрослой поликлиники Электрогорской больницы. В двухэтажном здании провели внутренние отделочные работы, заменили коммуникации, кровлю и фасад. 7 марта была открыта Поликлиника № 3 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Павлово-Посадская больница». В поликлинике получают медицинскую помощь 22-е тысячи жителей округа, в том числе 5 тысяч детей.

В 2024 году проводилась масштабная замена инженерных сетей и обновление котельного оборудования в Павловском Посаде и Электрогорске. В 2025 году в рамках государственной программы запланировано строительство четырех блочно-модульных котельных, капитальный ремонт котельной «Городок» и замена участков тепловых сетей.

«Проведение отчетных встреч — это не формальность, а необходимый этап нашей работы. Они позволяют не только подвести итоги, но и наметить новые амбициозные задачи. 2024 год был насыщенным и непростым, но мы не стояли на месте: отправили на фронт более 250 тонн гуманитарной помощи, направили 200 миллионов рублей на поддержку бойцов, капитально отремонтировали образовательные и медицинские учреждения, переселили 244 человека из аварийного жилья, реализовали масштабные проекты по благоустройству. Это не разовые достижения, а результат системной, слаженной работы, в которой участвуют как партийные активисты, так и неравнодушные жители округа. Впереди стоят не менее серьезные цели, но мы уверены, что сможем их преодолеть и добиться еще больших результатов в 2025 году», — отметил секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Денис Семенов.

Одним из крупных проектов, реализованного в рамках народной программы партии «Единая Россия» в 2024 году стал парк «Меленки». В 2025 году работы по благоустройству Павлово-Посадского городского округа продолжатся: благоустроят территорию на месте бывшего долгостроя ТЦ «Павловский Пассаж», зону отдыха «В гостях у сказки» в Электрогорске и площадку на месте ДК «Потапова».

Особое внимание будет уделено созданию Аллеи Героев на кладбищах Павловского Посада и Электрогорска. Этот проект станет символом памяти и уважения к бойцам, отдавшим жизни за Родину. Семьи погибших при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции уже приняли участие в обсуждении концепции мемориальных зон.

«Память о наших героях должна быть увековечена. Мы уже провели встречи с их семьями, чтобы совместно создать Аллеи Героев. Это наш долг перед теми, кто защищал страну. Скульптуры воина-защитника для памятных мест выполнит Владимир Иванов, автор памятников Вячеславу Тихонову и воинам — интернационалистам в сквере на ул. Тимирязева в г. Павловский Посад. Родителям и женам военнослужащих он представил несколько макетов. Как признался Владимир, работать над этим проектом для него, как для коренного павловопосадца, особенно почетно», — отметил секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Денис Семенов.

В завершение встречи активные члены первичных отделений партии «Единая Россия» были награждены грамотами, а также выданы партийные билеты новым членам партии. Во время отчета была подчеркнута важность работы первичных отделений: на территории Павлово-Посадского округа сегодня функционируют 76 первичных организаций, объединяющих 847 членов партии.

Партия «Единая Россия» продолжает активную деятельность, направленную на развитие округа, поддержку граждан и реализацию значимых инициатив. 2025 год станет временем новых достижений и важных решений на благо жителей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев