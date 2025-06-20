Денис Семенов отчитался перед депутатами Павловского Посада о работе за 2024 год

В ходе очередного заседания совета депутатов глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов отчитался перед депутатами о результатах деятельности за 2024 год, поделился планами и проектами, которые предстоит реализовать в ближайшее время, а также ответил на все интересующие вопросы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городсокго округа.

«Многое нам удалось воплотить в жизнь благодаря поддержке Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева», — сказал Денис Олегович.

В 2024 году в Павлово-Посадском городском округе: благоустроили новую зону притяжения — Парк «Меленки», отремонтировали школу-интернат, образовательный корпус Лицея № 2 (бывш. школа № 4), школу № 11, детские сады «Незабудка» и «Колокольчик», завершили работы по капитальному ремонту поликлиник в Павловском Посаде и Электрогорске, снесли недострой «Павловский Пассаж».

Также были отремонтированы 15 участков дорог, благоустроены 13 дворов, установлены 12 детских игровых площадок и построено 3 «народных тропы».

В первой половине 2025 года уже: открыт новый дом для павловопосадской Ассоциации ветеранов СВО, прошли торжественные мероприятия по празднованию 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, проведены традиционные фестивали — «Русский Холодец», международный кинофестиваль «17 мгновений…» им. Вячеслава Тихонова, Кузнечный фестиваль, 7Я-фест и фестиваль Колокольного звона.

«Впереди большие планы, над которыми мы уже работаем, а именно: Модернизация систем тепло- и водоснабжения, строительство 3-х блочно-модульных котельных, реализация 20 инвестиционных проектов на наших предприятиях, благоустройство озера Стахановское, нового сквера на улице Пионерской в Электрогорске, территории на месте снесенного ТЦ „Павловский Пассаж“, зоны вокруг ДК им. А. С. Потапова, капитальный ремонт отделения „Истоки“ МОУ Лицей и детского сада „Малютка“, создание Аллей Героев на Электрогорском и Павлово-Посадском кладбищах. Мы продолжаем оказывать всестороннюю помощь и поддержку нашим бойцам. Волонтерами, под руководством Романа Игоревича Тикунова, совершено более 60 поездок в зону СВО. Потрачено более 250 миллионов рублей и доставлено более 300 тонн гуманитарного груза. В 2025 году мы поставили перед собой много задач, которые должны выполнить для комфорта и безопасности наших жителей. Благодарю всех депутатов за совместную плодотворную работу на благо родного Павлово-Посадского округа и поддержку всех значимых проектов!» — отметил Денис Семенов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.