Денис Перепелицын: в РФ созданы беспрецедентные меры поддержки военнослужащих

Первый заместитель секретаря Московского областного отделения «Единой России», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын рассказал, что в Московской области, как и в целом по стране, по поручению президента разработаны и успешно действует целый комплекс мер поддержки военнослужащих и членов их семей. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«В условиях проведения специальной военной операции, где каждая жизнь и каждый поступок имеют огромное значение, мы обязаны поддерживать наших военнослужащих. Их мужество и самоотверженность уже стали основой безопасности не только нашей страны, но и мира», — отметил Денис Перепелицын.

Меры поддержки военнослужащих по контракту региональными властями постоянно расширяются. Уже сейчас для тех, кто принял для себя решение заключить контракт с Минобороны, действует солидный социальный пакет, введены льготы, среди которых кредитные каникулы, освобождение от налогов и приоритетное обучение для детей.

«Единовременная выплата добровольцам в Московской области — одна из самых существенных в стране — порядка 1 млн 905 тыс. рублей. Кроме этого, каждый военнослужащий обеспечивается денежным довольствием, в которые помимо зарплаты входят суточные надбавки за участие в боевых действиях. Им также полагается повышенная пенсия», — добавляет Перепелицын.

Он также добавил, что несмотря на то, что работа по доработке мер поддержки постоянно продолжается, уже сейчас можно говорить о том, что действующий пакет является беспрецедентным для истории России.

«Никогда еще такого социального обеспечения не имели наши военнослужащие. Но останавливаться рано. В ходе встреч с ветеранами СВО мы получаем новые обращения и предложения, большая часть из них связана с реабилитацией после участия в боевых действиях. Здесь Подмосковье также наработало существенный опыт. У нас работает Центр „Ясенки“, принимает участников СВО частный Центр в Коломне. Также мы понимаем, что возвращение с фронта — это не только физическое возвращение, но и необходимость восстановить в том числе эмоциональное состояние. Работа в этом направлении ведется», — отметил депутат Мособлдумы.

Уделяют власти Московской области большое внимание и новым добровольцам. В частности, по поручению Губернатора Андрея Воробьева, уже полтора года в Балашихе работает Московский областной центр отбора бойцов на военную службу по контракту.

«Центр уже зарекомендовал себя как лучший в стране, здесь помимо прохождения медкомиссии, оформления документов, бойцы проходят первичную военную подготовку. Обратиться за консультацией сюда могут не только сами военные, но и члены их семей», — добавил Перепелицын.

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.