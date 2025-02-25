Денис Перепелицын в Мытищах отчитался перед избирателями о работе за 2024 год

В городском округе Мытищи продолжается цикл отчетов о результатах работы депутатов всех уровней в 2024 году. Очередную серию встреч с избирателями и представление отчетов провел депутат Московской областной Думы Денис Перепелицын. Он встретился с трудовыми коллективами образовательных учреждений, АО «Мособлэнерго» и АО «Электросеть», сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В своих выступлениях депутат подробно рассказал о ключевых достижениях в сфере образования, социальной поддержки жителей Московской области и строительстве новых объектов социальной инфраструктуры, реализованных в рамках осуществления народной программы.

«В 2021 году, идя на выборы, „Единая Россия“ в каждом округе Подмосковья собирала наказы и просьбы жителей. По результатам этой работы мы взяли на себя определенные обязательства. Каждый наказ избирателя был включен в народную программу, которую мы на протяжении всего срока созыва договорились выполнить в полном объеме», — рассказал Перепелицын.

Он подчеркнул, что наряду с наказами муниципального уровня, которые в настоящий момент выполнены полностью, в 2024 году в регионе обновили 22 детских сада и 8 зданий колледжей. Отремонтировали 41 школу, причем работы прошли, как всегда, в комплексе — вместе со зданиями привели в порядок и прилегающую к ним территорию.

В 2025 году в Московской области будет проведен капремонт в 59 школах, 42 детсадах и 11 колледжах. В большинстве учреждений работы завершатся в этом году. Кроме того, за счет бюджета будут построены 17 новых школ и 12 — за внебюджетные средства.

«Такие высокие темпы стали возможными благодаря слаженной командной работе Правительства Московской области во главе с Губернатором Андреем Воробьевым, депутатским корпусом и партийными структурами», — отметил Перепелицын.

В своих отчетах перед жителями Денис Перепелицын подчеркнул, что Подмосковье взяло хороший темп на планомерное улучшение качества жизни. Он отметил значительный прогресс в сфере дорожного строительства. Ежегодно в регионе строятся новые дороги, развязки, что существенно улучшает транспортную доступность и повышает безопасность дорожного движения.

«В 2024 году была открыта Мытищинская хорда. Дорожное полотно связало Ярославское и Дмитровское шоссе и разгрузило северный участок МКАД, Осташковское и Пироговское шоссе», — сообщил депутат.

Помимо контроля за реализацией народной программы и государственных программ депутаты Мособлдумы постоянно работают над совершенствованием регионального законодательства. Особый упор здесь делается на выработку решений по мерам поддержки различных категорий жителей. Так, к примеру, в прошлом году был принят закон для молодых семей, который устанавливает выплату в 300 тысяч рублей за рождение третьего и последующих детей, многодетные семьи могут получить 400 тысяч рублей вместо земельного участка, а также бесплатно посещать музеи, парки и выставки в любое время.

Особое внимание в своем отчете Денис Перепелицын уделил вопросам помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Он подробно рассказал о конкретных мерах, которые были предприняты для оказания помощи семьям участников СВО в Мытищах: социальные программы, помощь в поиске работы, оказание психологической поддержки.

«С начала СВО „Единая Россия“ из Подмосковья направила более 13,5 тысяч тонн грузов. Это и продукты, и средства вспомогательной защиты, и техника и многое-многое другое. Также постоянно разрабатываем новые меры поддержки ребят, которые возвращаются с фронта. Например, в Московской области с 1 января этого года для участников специальной военной операции и для семей, погибших бойцов, стала доступна еще одна мера поддержки — выплата 500 тысяч рублей взамен земельного участка», — сказал Денис Перепелицын.

В ходе встреч депутат ответил на многочисленные вопросы, волнующие работников образовательных учреждений, АО «Мособлэнерго» и АО «Электросеть». Денис Перепелицын подчеркнул, что конструктивный диалог с избирателями является важным фактором для эффективной работы депутата и всей партийной структуры «Единой России». Он заверил, что все предложения и пожелания, высказанные в ходе встреч, будут внимательно рассмотрены и учтены в его дальнейшей деятельности.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.