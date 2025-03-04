Денис Перепелицын отчитался о проделанной работе перед избирателями Лобни

Первый заместитель секретаря Московского областного отделения партии «Единая Россия», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын рассказал избирателям о своей депутатской деятельности и работе команды «Единой России» в округе. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Свой отчет Перепелицын начал с одного из ключевых направлений работы — помощи фронту, бойцам специальной военной операции, а также поддержки семей военнослужащих, оставшихся в тылу.

«С началом специальной военной операции жизнь многих в России изменилась. В короткий срок нам всем удалось собраться с силами и направить все усилия на помощь нашей армии и поддержку жителей прифронтовых районов страны. Ежедневно депутатский корпус, волонтеры партии и активисты МГЕР собирают необходимую гуманитарную помощь, средства индивидуальной защиты и другие необходимые вещи для наших бойцов», — рассказал Перепелицын.

Парламентарий подчеркнул, что в течение прошлого года депутатами регионального парламента были подготовлены и приняты меры поддержки участников СВО и членов их семей. В частности, введена выплата взамен земельного участка для участников СВО, удостоенных звания Героя России или награжденных орденами РФ. Также установлены квоты для приема на работу ветеранов боевых действий. Теперь на бойцов СВО распространяются льготы по программе «Социальная газификация» и многое другое.

Параллельно с этим депутаты ежедневно решают задачи, направленные на повышение качества жизни жителей Подмосковья. Так, 2024 год был объявлен Президентом Годом семьи, региональный парламент подготовил ряд мер поддержки.

«В Московской области в настоящий момент проживает свыше миллиона семей, значительная часть из которых — многодетные. В прошлом году мы законодательно закрепили бессрочный статус многодетной семьи. Кроме того, с 1 января 2025 года введена выплата 300 тысяч рублей за рождение третьего и последующих детей для молодых семей», — отметил Перепелицын.

По словам депутата, в Московской областной Думе за 2024 год было рассмотрено 696 вопросов, принято 1124 постановления и 60 решений. На рассмотрении находилось более 294 проектов законов Московской области.

«Еще одно ключевое направление работы, которым в течение года занимаются депутаты от „Единой России“, контроль выполнения народной программы партии. Это ключевой документ, с которым мы работаем с 2021 года. В его основе — прямые наказы избирателей. Программа предусматривает строительство в округах Подмосковья объектов социальной инфраструктуры, дорог и общественных пространств», — сказал Перепелицын.

В 2024 году в городском округе Лобня был реконструирован центральный парк культуры и отдыха. Здесь появились современная сцена, зрительские места, каток, кафе, детская игровая площадка и амфитеатр для мероприятий. Создана зона скейтпарка для молодежи, обновлены пешеходные дорожки и освещение, открыты новые спортивные зоны. Парк уже стал точкой притяжения для местных жителей.

В рамках модернизации коммунального хозяйства отремонтировано 4 км тепловых сетей, заменены котлы и оборудование в котельной Луговой. Переключены 25 домов с котельной ЗАО «Лобненский завод строительного фарфора» на городскую котельную. В микрорайоне Катюшки заменены три котла, что обеспечило теплом 29 многоквартирных домов.

Также завершен капитальный ремонт здания бывшей школы № 5, где теперь разместился Лобненский лицей. При поддержке муниципальных депутатов отремонтировано здание, в которое переехала специальная коррекционная школа. Теперь школьникам с ограниченными возможностями здоровья стало легче добираться до образовательного учреждения, а внутри установлено специальное оборудование и расширены дверные проемы.

В 2024 году в Лобне открылся инженерно-технический лицей «Авиатика», рассчитанный на 2200 учащихся. Кроме того, уделяется внимание сфере дополнительного образования. В настоящее время ведется ремонт филиала Дворца детского и юношеского творчества «Планета талантов» в микрорайоне Красная Поляна.

В конце декабря губернатор Московской области досрочно открыл третий этап Северного обхода Лобни — круговую развязку длиной 1,5 км на Рогачевском шоссе.

Новая развязка связала западный и южный микрорайоны с Дмитровкой, разгрузила Краснополянское шоссе и улучшила выезд на Рогачевку. Весь Северный обход улучшил дорожную ситуацию для 150 000 жителей Лобни, которые раньше стояли в пробках на железнодорожном переезде по 40–50 минут, а также для тех, кто едет в Шереметьево.

«Наша принципиальная задача — чтобы каждый наказ жителей Лобни был выполнен точно в срок и с надлежащим качеством. Для этого депутатский корпус регулярно организует выезды на объекты, куда приглашаются жители города. В ходе каждой такой встречи мы оцениваем соблюдение сроков, а также собираем предложения по улучшению подходов в ремонтных работах или строительства новых объектов», — подчеркнул Денис Перепелицын.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.