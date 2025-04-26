Денис Мантуров изучил работу промышленных предприятий в Зеленограде

Первый заместитель председателя правительства побывал в НПП «Доза», занимающемся разработкой и серийным выпуском систем радиационного контроля. Также зампред побывал на заводе «Резонит Плюс», который производит печатные платы, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Денис Мантуров в сопровождении министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолия Гарбузова осмотрел технику, выпускаемую НПП «Доза», и изучил этапы изготовления продукции. В частности, он посетил радиомонтажный цех, где происходит пайка плат и кабелей, сборка и настройка приборов, а также линию по выпуску крупногабаритного оборудования.

Изделия предприятия применяются на всех АЭС и объектах «Росатома», атомных ледоколах, в научно-исследовательских институтах и центрах ядерной медицины, а также экспортируются в более чем 50 стран. Во время визита ему показали стендовые испытания системы радиационного мониторинга «Ливадия-871», предназначенной для модернизированных плавучих энергоблоков.

На площадке компании «Резонит», расположенной в ОЭЗ «Технополис Москва» в Алабушево, Денис Мантуров ознакомился с процессом изготовления печатных плат. Сегодня «Резонит» — крупнейший в России производитель этой продукции и один из ведущих монтажно-сборочных предприятий, выпускающий четверть всех отечественных печатных плат.

Компания вкладывает средства в разработку и производство российского оборудования, активно внедряя его на своих площадках. Например, на производстве «Резонит Плюс» в Алабушеве используется линейка станков для установки SMT-компонентов.

Это первая отечественная разработка такого типа. Кроме того, на предприятии запущена автоматизированная линия иммерсионного золочения — одна из самых сложных и ответственных стадий при изготовлении печатных плат.

Весь процесс на этой линии выполняется с использованием российского оборудования, программного обеспечения и химических материалов.

«Особая экономическая зона „Технополис Москва“ — флагман развития высокотехнологичной промышленности города, где локализовано свыше 220 предприятий. Это ведущие отечественные производители в микроэлектронике, фармацевтике, робототехнике, приборостроении и других ключевых отраслях. Они создают передовые технологии, реализуют проекты в области импортозамещения и цифровизации, что укрепляет не только экономику столицы, но и технологический суверенитет страны. ОЭЗ „Технополис Москва“ — площадка, где рождается будущее отечественной промышленности», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.