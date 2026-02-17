Денис Буцаев предложил разработать систему регулирования переработки нефтесодержащих отходов

В Минприроды России состоялось экспертное обсуждение, нацеленное на формирование открытой системы управления нефтесодержащими отходами (НСО). В ходе встречи с участниками Союза переработчиков отходов топливно-энергетического комплекса (СПОТЭК) и представителями нефтегазовой отрасли замглавы ведомства Денис Буцаев предложил разработать систему регулирования переработки таких отходов, передает пресс-служба РЭО.

Основной акцент был сделан на необходимости смещения фокуса с процедуры формального лицензирования в сторону действенного контроля над рынком. В рамках дискуссии рассматривались вопросы формирования федерального Реестра ответственных переработчиков, внедрение единых технологических стандартов и введение механизмов саморегулирования.

Денис Буцаев обозначил стратегическую значимость упорядочивания данной области для экологической стабильности государства. По его словам, Минприроды России формирует регуляторную основу, призванную поощрять фактическую, а не фиктивную утилизацию отходов.

Отмечается, что при ежегодном объеме образуемых нефтесодержащих отходов в 9–10 млн тонн, уровень их глубокой переработки не превышает 15–25%. Имеет место распространенность нелегальных схем утилизации. Предполагается, что создание саморегулируемой организации позволит ответственным компаниям подтверждать стандарты качества и нести солидарную ответственность.

По итогам круглого стола принято сформировать рабочую группу с участием представителей Минприроды России, СПОТЭК, нефтяных компаний и других экспертов для выработки минимальных обязательных требований к предприятиям, перерабатывающим нефтесодержащие отходы. Кроме того, начнутся консультации относительно модели добровольного отраслевого саморегулирования.

«Президентом поставлена четкая задача: к 2030 году обеспечить вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% вторичных ресурсов и сырья из твердых отходов. Для сектора промышленных отходов, к которому относятся нефтесодержащие отходы, это не пожелание, а KPI. Наша общая цель превратить отрасль переработки нефтесодержащих отходов в современный, технологичный, прозрачный и экологически эффективный сегмент циркулярной экономики России», — сказал Денис Буцаев.