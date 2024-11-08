Денис Буцаев: полигоны ТКО будут оцифрованы в России к концу 2027 года

К 2027 году в России завершат создание цифровых копий всех полигонов, сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев 7 ноября на конференции в Докучаево.

«По инициативе правительства мы приняли решение оцифровать все полигоны, куда вывозят отходы. На данный момент из 997 полигонов оцифрована половина. Эти модели заносятся в Федеральную государственную информационную систему, в то время как оставшуюся часть мы завершим оцифровывать к концу 2027 года», — отметил Денис Буцаев.

Цифровые копии включены в Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ТКО), которая также содержит данные о всех контейнерных площадках и объектах обращения с отходами. РЭО получает информацию о поступающем объеме и весе отходов.

«Таким образом, вся статистическая и учетная информация, которая раньше собиралась с трудом, включая данные от органов статистики, теперь ежедневно собирается в актуальном формате по всей стране», — подчеркнул глава РЭО.

К ФГИС УТКО присоединились свыше 5000 представителей органов местного самоуправления, а также все региональные операторы и 19 тысяч мусоровозов.

II Всероссийская научно-практическая конференция по реабилитации естественных экосистем Донбасса и Новороссии «Докучаевская конференция» проходит с 6 по 8 ноября в Ростове-на-Дону.