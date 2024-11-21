Денис Буцаев открыл выставку арт-объектов из вторсырья в Твери

В Твери в пятницу, 15 ноября, состоялось торжественное открытие выставки произведений искусства из переработанных материалов под названием «Зеленый квадрат». На мероприятии выступил с приветственной речью генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, сообщила пресс-служба РЭО.

«Наша выставка путешествует по России уже почти целый год, впервые крупный проект был представлен на Всемирном фестивале молодежи в Сочи под руководством Сергея Кириенко. Сейчас „Зеленый квадрат“ представляет собой передвижную коллекцию из 16 арт-объектов. Мы видим, что интерес к экологической тематике растет среди художников, влиятельных фигур и зрителей, особенно среди молодежи. И не только в России — это показывает, что экология не знает границ», — отметил Денис Буцаев.

Арт-объекты создали финалисты конкурса «Зеленый квадрат», проведенного в арт-кластере «Таврида» в Крыму.

Выставка уже посетила такие города, как Крым, Мелитополь Запорожской области, Казань, Нижний Новгород, Саратов.

«„Зеленый квадрат“ также представляет собой международную арт-группу, в которой объединились известные художники из Марокко, Китая и Кот-д’Ивуара. Интерес общественности и артистов к теме экологии продолжает расти, и мы планируем и дальше развивать культурные инициативы в области управления отходами и практики замкнутой экономики», — добавил PR-директор РЭО Дмитрий Бойко.

В Твери экспозиция будет представлена с 11 по 24 ноября в Центре современной культуры «Рельсы», расположенном на ул. Трехсвятская, 18А. Время работы: каждый день, с 10:00 до 21:00.

Организация выставки стала возможной при поддержке Правительства Тверской области и тверского сообщества «Экопортал».