Дени Вильнев станет режиссером нового фильма о Джеймсе Бонде

Канадский режиссер Дени Вильнев возглавит съемки следующего фильма о Джеймсе Бонде. Проект будет реализован студией Amazon MGM Studios, хотя точные сроки начала работы над лентой пока не определены. В настоящее время идет подбор сценариста, со ссылкой The Hollywood Reporterт сообщает Сноб.

Исполнительным продюсером картины выступит Таня Лапуант — супруга и творческая соратница Вильнева. Продюсерскую команду также составят Эми Паскаль и Давид Хейман.

Предстоящий фильм станет 26-й частью франшизы и продолжит сюжетную линию картины 2021 года «Не время умирать».

Недавно Вильнев представил зрителям «Дюну: Часть 2», которая заработала свыше 700 миллионов долларов в мировом прокате и получила номинацию на «Оскар». В ближайших планах режиссера — съемки третьей части саги, запланированные на текущее лето.

Вильнев признался, что работа над новой серией бондианы — это не только серьезная ответственность, но и большая честь. «Я преданный поклонник Бонда. Для меня это особая вселенная. Я постараюсь сохранить ее дух и при этом дать начало новым захватывающим приключениям», — отметил он.