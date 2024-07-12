Дендропарк в Коломне расчистили от валежника и сухостоя

Дендропарк в Карасевском лесничестве Коломны расчистили от валежника и сухостоя. Городской округ Коломна вновь присоединился к проекту «Чистый лес» партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сотрудники администрации, депутаты, местные жители и волонтеры под руководством сотрудников лесного хозяйства привели в порядок территорию дендрологического парка в Карасевском лесничестве.

«На 4 га собрано уникальное для Подмосковья количество разновидностей растений: здесь можно увидеть пихту, лиственницу, сибирский кедр, ель, сосну, березу и многое другое. Дендропарк создавался для будущих поколений, первые саженцы и сеянцы тут появились к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне», — рассказал директор Ступинского филиала «Мособллеса» Михаил Харитонов.

Сохранить разнообразие видов растений и сберечь лесные земли от возможных пожаров — главная цель экологической акции. Участниками доброго дела стали депутат Мособлдумы Екатерина Лобышева, замглавы округа Дмитрий Шаталов и председатель Совета депутатов округа Николай Братушков.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.