День знаний и двухлетие со дня открытия центра «Успех» отметили в Ленинском округе

В поселке городского типа Дрожжино подмосковного Ленинского городского округа в образовательном центре «Успех» состоялась торжественная линейка, посвященная Дню знаний. В этом году школа приняла рекордное количество первоклассников — более 300. Мероприятие также ознаменовало собой двухлетие со дня открытия образовательного центра «Успех». Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского городского округа.

«В Подмосковье мы стараемся в каждой школе давать лучшее образование. У нас прекрасные учителя, уверен, что и дальше образование в регионе продолжит успешно развиваться. Каждый ребенок будет готов к вызовам этого непредсказуемого, сложного, технологичного 21 века», — подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Уточняется, что в этом году в образовательном центре «Успех» обучается 2408 учеников, из них 1298 в начальной школе и 322 первоклассника. На торжественной линейке для 1-х и 11-х классов ребят поздравили начальник правового управления Оксана Чертовикова и директор образовательного центра «Успех» Наталия Литвинова. Праздничная линейка, подготовленная для первоклассников и выпускников, была наполнена торжественными речами, творческими выступлениями школьников и трогательными моментами. Кульминацией праздника стал традиционный «Первый звонок», символизирующий начало нового учебного года.

«1 сентября — это особенный праздник для всех детей нашей страны. Этот праздник наполнен волнением, надеждами и стремлением к новым открытиям. Пусть этот год станет для вас годом новых свершений, побед и успешной подготовки к важным жизненным этапам. Дорогие учителя, именно вы являетесь проводниками в мир знаний, мудрости и культуры. Ваш труд — это не просто профессия, это призвание, требующее самоотдачи, терпения и любви. Благодарю вас за преданность своему делу и за ту заботу, которую вы дарите нашим детям», — приводятся в сообщении слова начальника правового управления администрации Ленинского округа Оксаны Чертовиковой.

После торжественной части для первоклассников были организованы угощения мороженым и завтрак с блинчиками из обновленного школьного меню, чтобы первое знакомство со школой стало ярким и запоминающимся.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.