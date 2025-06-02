День здорового питания и отказа от излишеств в еде отпразднуют в России 2 июня

2 июня россияне особенно тщательно следят за своим рационом, ведь в этот день в РФ отмечается особый праздник — День здорового питания и отказа от излишеств в еде.

Появился он сравнительно недавно — в 2011 году. Его цель — напомнить гражданам о том, что ежедневное питание требует внимания и осознанности. В эту дату принято быть внимательнее к себе и к еде, которая употребляется в пищу.

По данным Института питания, в России с избыточным весом столкнулись 60% женщин и 50% мужчин старше 30 лет. Ожирение является серьезной проблемой, ведь оно увеличивает риск появления сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета и т. д.

В современном мире люди привыкли отказываться от завтрака, перекусывать на бегу, поздно и обильно ужинать. Также часто люди стали употреблять пищу не потому, что голодны, а потому что испытывают стресс и пытаются его заесть. Все это способствует ухудшению самочувствия и здоровья в целом.

В День здорового питания принято рассказывать о том, какие пищевые привычки полезны, а какие негативно влияют на здоровье. Также некоторые эксперты в этот день помогают россиянам правильно построить свой рацион и режим питания.