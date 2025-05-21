День защиты детей отметят активной программой на ферме страусов под Серпуховом

На следующих выходных состоится международный день защиты детей, который ежегодно отмечается 1 июня — дата совпадает с началом летних школьных каникул. Праздничные программы запланированы и на подмосковных фермах, куда можно отправиться всей семьей. Так, в деревне Старые Кузьменки в городском округе Серпухов на ферме «Русский страус» пройдут «Карамельные выходные». Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В этот день с 12:00 до 17:00 юных гостей будут ждать семейные игры и сладкие эстафеты, крио-шоу с мороженым, аквагрим и фотозоны, а также экскурсии. Детям в этот день вход на ферму будет бесплатный.

Помимо этого, здесь еженедельно проводятся творческие мастер-классы, мини-задания и квесты для малышей от 3 лет, а в кафе на территории хозяйства можно отведать блюда из страусиных яиц, домашнюю кухню и фермерские продукты. Узнать подробную информацию о предварительной записи на праздничную программу и другие мероприятия можно по телефонам: 8 (916) 377-60-47, 8 (925) 715-12-58 или на сайте. Возрастные ограничения.

Развитие подобных ферм способствует развитию регионального туризма и обустройству сельских территорий. Сельский туризм создает новые рабочие места, способствует привлечению населения в сельскую местность и прививает вкус у подрастающего поколения к здоровому образу жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.